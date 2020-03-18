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В стране и мире | Досрочный ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

18.03.2020|10:47
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Досрочную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли на основной период. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Чтобы успокоить участников, которые предполагали досрочный период... они переносятся на основной этап в июне месяце. Есть резервные дни, предусмотренные порядком проведения экзамена, где как раз выпускники прошлых лет и в прошлые годы имели право сдавать», - сказал Музаев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что изменения в расписании ЕГЭ будут «без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения».

По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять граждан заразились непосредственно на территории страны.

Источник — lenta.ru
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