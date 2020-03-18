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В стране и мире | Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 147

18.03.2020|15:12
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В России число зараженных коронавирусом увеличилось за сутки до 147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

Из 33 новых случаев коронавирусной инфекции 31 зарегистрирован в Москве, еще по одному новому заболевшему находятся в Томской и Новосибирской областях. По данным оперативного штаба, 17,9 тысячи человек остаются под медицинским наблюдением.

Известно, что новые заболевшие посещали неблагоприятные по коронавирусу страны в последние две недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на удаленку 15-30 процентов офисных работников», - отметил мэр города и подчеркнул, что удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы.

Во всем мире коронавирусом инфицированы более 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник — lenta.ru
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Гость|18.03.2020 15:21|

penzainform.ru писал(a):

Известно, что новые заболевшие посещали неблагоприятные по коронавирусу страны в последние две недели.
Коронавирус это 401 поправка? Только её и обсуждают. За остальные можно смело голосовать против.

Гость|18.03.2020 15:30|

penzainform.ru писал(a):

В России число зараженных коронавирусом увеличилось за сутки до 147.
в ДТП больше погибает.

Имя: Гость
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