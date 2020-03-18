18.03.2020 | 15:12

В России число зараженных коронавирусом увеличилось за сутки до 147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

Из 33 новых случаев коронавирусной инфекции 31 зарегистрирован в Москве, еще по одному новому заболевшему находятся в Томской и Новосибирской областях. По данным оперативного штаба, 17,9 тысячи человек остаются под медицинским наблюдением.

Известно, что новые заболевшие посещали неблагоприятные по коронавирусу страны в последние две недели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей по возможности перевести часть работников на работу из дома. Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на удаленку 15-30 процентов офисных работников», - отметил мэр города и подчеркнул, что удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы.

Во всем мире коронавирусом инфицированы более 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч умерли, а 81,9 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.