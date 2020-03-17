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В стране и мире | ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

17.03.2020|14:59
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер назвала лекарство для самолечения от коронавируса. Об этом она сообщила на брифинге во вторник, 17 марта, передает «Интерфакс».

ВОЗ предупредила заразившихся коронавирусом граждан об опасности использования ибупрофена и содержащих его препаратов для лечения инфекции. По словам Линдмайер, в настоящее время проводятся исследования возможных рисков смертности от пневмонии COVID-19, вызванной вирусом SARS CoV-2, при приеме ибупрофена. В связи с недостаточностью данных специалисты рекомендуют принимать парацетамол.

В то же время, если ибупрофен прописан по медицинским показаниям, от его использования не стоит отказываться, оговорилась пресс-секретарь ВОЗ.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Он рассказал, что хлорохина фосфат - лекарство, десятилетиями использовавшееся как средство от малярии, - уже показал эффективность в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.03.2020 15:26|

Бараны! Бежим скупать парацетамол, бросьте гречку и макароны.

Завтра новое лекарство будем скупать.

Имя: Гость
Комментарий:

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