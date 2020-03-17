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В стране и мире | В России начали испытывать вакцину от коронавируса

17.03.2020|18:43
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Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» начали испытания вакцины против Covid-19. Первые 13 прототипов вакцин протестируют на лабораторных животных, пишет «Интерфакс».

«Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. По срокам - уже в июне мы планируем представить один-два варианта, которые покажут наилучшие результаты», - заявил заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов.

По словам специалистов, несмотря на то, что вирус может изменяться и приобретать новые симптомы, усовершенствование вакцины не потребуется. Отмечается, что в ГНЦ «Вектор» под Новосибирском содержится одна из полнейших в мире коллекций вирусов.

Ранее заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов заявил, вакцина от Covid-19 может появиться в России в течение полугода.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 182 тысяч человек, более 7 тысяч умерли. В России зафиксировано более 90 случаев заражения, большинство из них - у жителей Москвы. В связи с этим в столице были введены жесткие ограничительные меры, в частности, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.03.2020 19:45|

а што в россии учёные есть

Гость|17.03.2020 19:55|

penzainform.ru писал(a):

на лабораторных животных
бедные животные на вас опыты ставят.

Гость|17.03.2020 19:57|

На западе для испытаний вакцины понадобится полгода-год, а эти гаврики уже всё сляпали и что-то там испытывают. Бабло отбивают?

Гость|17.03.2020 19:58|

Гость писал(a):

в россии учёные есть
равшан и джамшут

Имя: Гость
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