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В стране и мире | Россия запретила въезд иностранцам

17.03.2020|09:57
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Россия запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Ограничения на въезд не будут касаться сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России. Также запрет не распространяется на водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

В страну также могут въехать члены официальных делегаций и лица, которые имеют дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника. Как отметили в правительстве, ограничения не затронут «лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска».

Соответствующее решение было принято в ходе телефонного разговора российского премьер-министра Михаила Мишустина с премьер-министрами ряда иностранных государств. В ходе разговора глава правительства РФ отметил, что соответствующие меры были приняты в связи с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне ситуации с коронавирусом.

Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, которые связаны с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают возможность ограничения выезда россиян за рубеж. Как рассказали «Коммерсанту» источники в госструктурах, соответствующие положения содержатся в проекте распоряжения, которое фактически полностью закрывает государственные границы из-за распространения коронавируса.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.03.2020 10:25|

penzainform.ru писал(a):

Ограничения на въезд не будут касаться сотрудников дипломатичес
Так какой смысл.

Гость|17.03.2020 10:47|

А что туда кто то ещё едет? И если да- то зачем..

Имя: Гость
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