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В стране и мире | Путин обратился к нации из-за коронавируса

17.03.2020|18:39
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Президент России Владимир Путин обратился к нации из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

В борьбе с коронавирусом, по его словам, нужно работать на опережение.

Также необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты и пополнить резервы лекарств и медицинского оборудования, заявил Путин. Медикам и врачам, занятым в борьбе с коронавирусом, нужно повысить зарплаты, добавил глава государства.

Кроме того, у россиян должна быть вся информация по коронавирусу, отметил президент. «Нужно исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций», - подчеркнул российский лидер.

По данным на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились непосредственно в России.

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. На три недели закрыты государственные школы, также запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.03.2020 18:47|

К какой нации он обратился не уточнили.

Гость|17.03.2020 18:49|

ВВ, уйди добровольно, пока народ на вилы не поднял...

Гость|17.03.2020 18:52|

penzainform.ru писал(a):

у россиян должна быть вся информация по коронавирусу, отметил президент.
Владимир свет Владимирович, а от кого конкретно должна быть информация? От вице-премьера РФ, главу оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голикова, или от министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко?

Мы почему спрашиваем? - их информация разница - одна - одно говорит, другой - другое...

Гость|17.03.2020 19:01|

Если 114 заразились то сколько людей были с ними в контакте и ещё не знают, что заразились? Например в Пензе пишут 1 человек а в кн уже 187 под домашним карантином

Гость|17.03.2020 19:12|

Короновирус пройдёт после коронации...

Гость|17.03.2020 19:18|

Мы все обеднели на 15 процентов,почему никто об этом не говорит???

Гость|17.03.2020 19:19|

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн застрял в лифте при проверке качества ремонта в детской областной больнице Биробиджана.

На ремонт здания больницы потратили 211,5 млн рублей.

Гость|17.03.2020 19:21|

Гость писал(a):

Если 114 заразились то сколько людей были с ними в контакте и ещё не знают, что заразились? Например в Пензе пишут 1 человек а в кн уже 187 под домашним карантином
Есть заразились, есть под подозрением и есть профилактический карантин или самоизоляция на две недели.. Коронавирус, но это разное. Приехал из страны другой - будьте любезны на самоизоляцию или карантин.

Гость|17.03.2020 19:23|

Гость писал(a):

Мы все обеднели на 15 процентов,почему никто об этом не говорит???
Ну ты-то думаешь, хоть один! Продолжай!

Гость|17.03.2020 19:23|

Гость писал(a):

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн застрял в лифте при проверке качества ремонта в детской областной больнице Биробиджана.

На ремонт здания больницы потратили 211,5 млн рублей.

это к чему?

Гость|17.03.2020 19:26|

Из-за коронавируса в РПЦ стали наливать больше вина во время причастия

Гость|17.03.2020 19:30|

Ким Чен Ын всех своих прихвостней в маски одел. Опасается.

Гость|17.03.2020 19:32|

Валаамский монастырь по распоряжению своего наместника, епископа Троицкого Панкратия, с 13 марта закрылся на карантин.

Гость|17.03.2020 19:35|

На фоне коронавирусной эпидемии в Казанском соборе выстроилась очередь из желающих приложиться к мощам пророка Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. После поцелуев святыни протирают тряпочкой.

Гость|17.03.2020 19:37|

А в 90-е чумаки были. Карусель. НАДАЕЛО НАДАЕЛ

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Имя: Гость
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