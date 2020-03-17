17.03.2020 | 18:39

Президент России Владимир Путин обратился к нации из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

В борьбе с коронавирусом, по его словам, нужно работать на опережение.

Также необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты и пополнить резервы лекарств и медицинского оборудования, заявил Путин. Медикам и врачам, занятым в борьбе с коронавирусом, нужно повысить зарплаты, добавил глава государства.

Кроме того, у россиян должна быть вся информация по коронавирусу, отметил президент. «Нужно исключить поводы для вредных и пустых слухов и спекуляций», - подчеркнул российский лидер.

По данным на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки этот показатель увеличился на 21. Десять граждан из 114 заразились непосредственно в России.

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее жесткие ограничения среди российских регионов. На три недели закрыты государственные школы, также запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.