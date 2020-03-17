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В стране и мире | Коронавирус обнаружили в еще 15 регионах России

17.03.2020|16:56
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В 15 регионах России выявлены новые случаи коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

За сутки коронавирус обнаружили у четырех жителей Москвы. В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по два случая. В числе зараженных также по одному жителю Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областей, Красноярского края, а также республик Татарстан и Хакасия.

Кроме того, более 16 тысяч человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией, находятся под медицинским наблюдением.

Как сообщалось ранее, таким образом в России на сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения SARS CoV-2. Зараженные вирусом россияне находятся в 26 регионах России. Большинство граждан - 109 человек - переносят вирус в легкой форме.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 185 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 7,3 тысячи человек умерли. Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.03.2020 17:23|

ДЕНЕГ давайте больше и разных мероприятий!!!

Гость|17.03.2020 18:25|

Да это же просто праздник какой то - теперь можно и поправки в Конституцию, без всякого народного голосования внести. А то видите ли не понравилось им, что Валентина Владимировна, Путина обнулила и назвала, несогласных с этим, практически врагами народа.

Имя: Гость
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