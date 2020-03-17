Сетевое издание|18+|Вторник|17 мар 2020|12:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  82.48  |  $  74.10

В стране и мире | Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства

17.03.2020|11:47
Печать

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 17 марта.

Парламентарии предлагают дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Согласно проекту закона, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться не более чем на 90 календарных дней.

Соавтор инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предлагаемые меры необходимы именно сейчас, когда власти страны принимают меры по недопущению распространения нового коронавируса.

Володин привел в пример ситуацию с дефицитом медицинских масок и антисептических гелей. По его словам, в том числе это следствие действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам.

Он добавил, что закон призван защитить россиян от желающих нажиться на страхах.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте