17.03.2020 | 11:47

Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 17 марта.

Парламентарии предлагают дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Согласно проекту закона, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться не более чем на 90 календарных дней.

Соавтор инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предлагаемые меры необходимы именно сейчас, когда власти страны принимают меры по недопущению распространения нового коронавируса.

Володин привел в пример ситуацию с дефицитом медицинских масок и антисептических гелей. По его словам, в том числе это следствие действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам.

Он добавил, что закон призван защитить россиян от желающих нажиться на страхах.