17.03.2020 | 15:18

В России выздоровели уже восемь заразившихся коронавирусом пациентов. 16 марта было известно о четырех выздоровевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт стоп-коронавирус.рф.

В то же время на самом сайте сообщается о пяти выздоровевших. Агентство уточняет, что в это число не входят россияне с круизного лайнера Diamond Princess, которых также выписали по выздоровлению. Вместе с ними число выздоровевших в России составляет восемь человек.

Ранее стало известно, что всего в России заразились коронавирусом почти 100 человек. На данный момент число заразившихся составляет 93, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения она назвала завозными, остальные оказались «контактными».