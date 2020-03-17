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В стране и мире | Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России выросло вдвое

17.03.2020|15:18
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В России выздоровели уже восемь заразившихся коронавирусом пациентов. 16 марта было известно о четырех выздоровевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт стоп-коронавирус.рф.

В то же время на самом сайте сообщается о пяти выздоровевших. Агентство уточняет, что в это число не входят россияне с круизного лайнера Diamond Princess, которых также выписали по выздоровлению. Вместе с ними число выздоровевших в России составляет восемь человек.

Ранее стало известно, что всего в России заразились коронавирусом почти 100 человек. На данный момент число заразившихся составляет 93, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. 86 случаев заражения она назвала завозными, остальные оказались «контактными».

Источник — lenta.ru
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Гость|17.03.2020 16:19|

Всё хорошо : идём ко дну

Имя: Гость
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