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В стране и мире | Четверо россиян пострадали при взрыве в жилом доме

17.03.2020|11:52
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Четверо россиян пострадали в результате взрыва в жилом доме в Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Взрыв произошел в ночь на вторник, 17 марта, в одной из деревень Рославльского района. Специалисты отметили, что причина взрыва пока неизвестна.

Пострадавших доставили в больницу, одного прооперировали.

«Интерфакс», в свою очередь, сообщает о взрыве самодельного взрывпакета. Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что четверо мужчин собирались на рыбалку и соорудили устройство из пластиковой бутылки, пороха и селитры. «Однако устройство оказалось нестабильным и сдетонировало во время производства в руках своих же создателей», - добавил он.

По словам собеседника, мужчины получили ожоги и осколочные ранения.

Ранее, в начале марта, в Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа, в результате которого несущая стена здания обрушилась на соседний дом. Из-под завалов извлекли семерых человек: четверых взрослых и троих детей.

Источник — lenta.ru
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