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В стране и мире | Россиян уведомят о размере будущей пенсии

16.03.2020|16:07
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Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд, пишут «Известия».

В пресс-службе ведомства объяснили, что это даст гражданам заблаговременно оценивать формирование своих накоплений и при необходимости предпринимать меры по их увеличению. Уведомления Пенсионного фонда будут приходить пользователям Госуслуг раз в три года.

Сообщения будут содержать примерный размер пенсии, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. Там также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Уведомления начнут поступать россиянам в пилотном режиме с 1 июля 2021 года.

Ранее в марте сообщалось о россиянке, пенсия которой составляет 52 533 рубля. Ею оказалась 70-летняя жительница Омской области, эту сумму женщина заработала на страховых взносах.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.03.2020 16:19|

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