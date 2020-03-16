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В стране и мире | Россиян предупредили о неизбежном росте цен на сотовую связь

16.03.2020|16:29
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Сотовые операторы предупредили о неизбежном росте цен на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект предложений, составленный участниками рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.

Для компенсации затрат авторы проекта предложили два варианта: введение налоговых льгот или запуск специального тарифа с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. В рамках такого тарифа доступ к социально значимым ресурсам будет безлимитным и нетарифицируемым. Компенсировать затраты на этот тариф предлагается или через налоговые льготы, или через пропорциональное повышение цен на стандартные тарифы.

Эксперты предположили, что с учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20 процентов.

Ранее в марте сообщалось, что доступ к сайтам федеральных и региональных органов власти, а также к порталу госуслуг станет бесплатным для россиян с апреля 2020 года. Интернет-пользователи получат возможность заходить на эти ресурсы даже при нулевом балансе, а их посещение не будет засчитываться в общий объем трафика.

Компенсации для операторов связи за бесплатный доступ к данным сайтам не предусмотрены. Представители компаний согласились с таким решением, поскольку речь идет о небольших объемах трафика.

В январе президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил предоставить россиянам бесплатный доступ к отдельным сайтам. О каких именно ресурсах шла речь, глава государства не уточнил.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций не исключают, что в список свободно доступных могут быть включены текстовые ресурсы, которые бы «не грузили оператора тяжелой картинкой», к примеру, информационные агентства или интернет-газеты.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.03.2020 17:14|

Будем оплачивать всё бесплатное....

Гость|16.03.2020 17:19|

А как вы хотели? Это раша...

Имя: Гость
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