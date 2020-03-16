16.03.2020 | 16:36

Российские торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток» увеличат поставки продуктов в магазины, сообщает издание «Подъем».

В X5 Retail Group, которой принадлежат сети, указали на повышенный спрос на некоторые категории товаров. «Поэтому налаживаем дополнительные поставки в магазины из наших распределительных центров во всех регионах: увеличиваем объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок», - рассказал представитель компании и уточнил, что это потребует больше времени и дополнительных усилий сотрудников. «Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада», - добавили в X5 Retail Group.

За минувшие выходные число заказов продуктов через сервис Delivery Club увеличилось на 22 процента, рассказал представитель компании корреспонденту «Ленты.ру». «В большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили позаботиться о запасах, а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин», - пояснили в фирме. Также там отметили повышенный спрос на продукты длительного хранения: крупы, макаронные изделия и консервы.

Ранее стало известно, что в России резко повысился спрос на крупы, макароны, консервы и средства гигиены на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля. Российские магазины и службы доставки подтвердили увеличение спроса.

Российские власти в свою очередь говорят о том, что дефицита пр