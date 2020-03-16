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В стране и мире | Кризис в России опровергли

16.03.2020|18:11
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов опроверг наличие кризиса в экономике России. Его цитирует РИА Новости.

«Кризиса в экономике РФ сейчас нет», - отметил Белоусов. По его словам, Россия находится в специфическом положении, одновременно с распространением коронавируса испытывая шок от снижения цен на нефть.

Российские власти не могут последовать примеру других стран и «накачивать спрос для поддержки экономики», констатировал первый вице-премьер.

Также он напомнил о комплексе мер по поддержке экономики, анонсированных премьер-министром Михаилом Мишустиным. Помимо прочего, они включают в себя создание специального фонда объемом 300 миллиардов рублей для поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса.

16 марта стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 30 долларов - впервые с 2016 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.03.2020 18:18|

penzainform.ru писал(a):

Первый вице-премьер Андрей Белоусов опроверг наличие кризиса в экономике России.
Шутник Белоусов и обманщик.

Гость|16.03.2020 18:28|

Сказочник

Гость|16.03.2020 18:33|

надо-же я охреневаю

Гость|16.03.2020 18:37|

Ноль доверия обнуленному.

Гость|16.03.2020 18:41|

На их "планете" нет кризиса ,нет бедных .

Гость|16.03.2020 18:43|

penzainform.ru писал(a):

«Кризиса в экономике РФ сейчас нет», - отметил Белоусов. По его словам, Россия находится в специфическом положении
Правильно, списифичиское положение иначе можно назвать уже не кризисом, а жопой.

Гость|16.03.2020 18:54|

При 30 нет кризиса. При 10 скажут что наступил Рай.

Гость|16.03.2020 18:57|

Интересно где бы был сейчас Белоусов если бы сказал что сейчас в России кризис?

Гость|16.03.2020 19:26|

Всем выгоден короновирус!!! Власти ( видимость работы), журналистам (есть о чём писать), Минздраву ( дополнительные деньги), Пенсионному фонду, Торговли и т.д.

Имя: Гость
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