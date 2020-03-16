16.03.2020 | 18:11

Первый вице-премьер Андрей Белоусов опроверг наличие кризиса в экономике России. Его цитирует РИА Новости.

«Кризиса в экономике РФ сейчас нет», - отметил Белоусов. По его словам, Россия находится в специфическом положении, одновременно с распространением коронавируса испытывая шок от снижения цен на нефть.

Российские власти не могут последовать примеру других стран и «накачивать спрос для поддержки экономики», констатировал первый вице-премьер.

Также он напомнил о комплексе мер по поддержке экономики, анонсированных премьер-министром Михаилом Мишустиным. Помимо прочего, они включают в себя создание специального фонда объемом 300 миллиардов рублей для поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса.

16 марта стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 30 долларов - впервые с 2016 года.