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В стране и мире | Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

16.03.2020|17:20
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Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Заключение направлено президенту России Владимиру Путину, который и обращался к КС с запросом о соответствии положений закона Конституции.

Заключение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу после опубликования в «Российской газете» и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, говорится в документе. Президентский запрос рассматривали председатель суда Валерий Зорькин и все остальные судьи КС, кроме Константина Арановского, в конце февраля заявившего, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

14 марта президент Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках к Конституции. В справке к закону, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что изменения в главы 3-8 Конституции вступят в силу в случае соблюдения двух условий. Первое условие заключается в обязательном направлении закона в Конституционный суд (это выполнено) и проведении общероссийского голосования. Второе - в необходимости более 50 процентов голосов за изменение Конституции.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в Основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

Источник — lenta.ru
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Гость|16.03.2020 17:47|

Глубоко наплевать на всё ваши поправки, жулики и воры

Гость|16.03.2020 17:51|

Я бы удивился если бы не приняли))

Гость|16.03.2020 17:58|

Что и следовало ожидать, с почином вас господа судьи. Сразу цитата на ум приходит, а судьи, кто!

Гость|16.03.2020 18:00|

Не зря вчера бегом бежали, не зря, в здание Сената ..

Имя: Гость
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