16.03.2020 | 18:40

В России внесут изменения в расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, сроки его досрочной сдачи перенесут, новые даты определят в ближайшее время. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости в понедельник, 16 марта.

«Хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — сказала она.

Также Голикова сообщила, что число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100. На данный момент оно составляет 93. 79 пациентов остаются в стационаре, четверо выздоровели. 86 случаев заражения вице-премьер назвала завозными, остальные оказались «контактными».

Всего в мире зафиксировано более 169 тысяч случаев заражения, свыше 6,5 тысячи человек скончались.