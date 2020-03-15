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В стране и мире | В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

15.03.2020|15:44
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Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими. Это было бы полезно для повышения рождаемости, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Об этом депутат заявила в разговоре с изданием «Подъем».

«Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений», - сказала она, подчеркнув, что обычно у людей не хватает времени на общение с семьей.

5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима самоизоляция на дому на срок до 14 дней. Отказ от самоизоляции может грозить москвичам тюрьмой. При необходимости обратившимся на горячую линию Депздрава Москвы дистанционно оформят больничный лист, его доставит на дом курьер в течение двух дней. При возникновении симптомов ОРВИ необходимо вызвать скорую. Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

Ранее в России зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса - число зараженных россиян выросло до 59 человек. Выздоровели и выписаны два гражданина Китая, один гражданин России. Кроме того, выписаны россияне, эвакуированные с японского лайнера Diamond Princess.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.03.2020 16:00|

И ведь вот такие демоны нами правят.Такую бредятину несут все ЖиВ.Жулики,чтобы плодиться нужно кушать,а чтобы кушать нужно батрачить на вас за копейки.А сидя дома население будет не плодиться,а пухнуть с голоду.

Имя: Гость
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