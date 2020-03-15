15.03.2020 | 08:08

Среди зараженных коронавирусом москвичей оказалось трое несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 10 марта их школьные классы были закрыты на карантин. Кроме того, теперь закрыты здания, в которых они проходили обучения. «Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция», - заявили в пресс-службе оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации в Москве.

Ранее в субботу стало известно, что в России за сутки зарегистрировали еще 14 случаев коронавируса. Таким образом, число зараженных граждан выросло до 59 человек. В Москве коронавирус обнаружили у 9 граждан, в Московской области зарегистрирован 1 случай, в Санкт-Петербурге - 1, в Кемеровской области - 2, еще 1 заболевший находится в Калининградской области. Все зараженные посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что российским врачам необходимо предоставить право отправлять людей на принудительный домашний карантин. Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову продумать детали исполнения этих рекомендаций.