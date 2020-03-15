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В стране и мире | Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

15.03.2020|13:04
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Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса. Сообщение опубликовано на сайте федерального агентства.

В случае путешествия в страну, где введен режим угрозы безопасности туристов, владелец путевки до начала поездки может требовать расторжения договора с турфирмой и возврата денег.

Если россиянин собирается отправиться в страну, где не действует режим угрозы безопасности, он может потребовать расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при подписании документа. «При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором», — отметили в Ростуризме.

При несогласии туриста с размером вычета он может оспорить действия туроператора в суде. При этом доказывать размер фактически понесенных расходов обязана турфирма.

С 16 марта Россия ограничивает пассажирское сообщение со странами Евросоюза. Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза всех россиян в РФ. Также ограничивается регулярное авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов из Москвы в Женеву и Осло соответственно.

Источник — lenta.ru
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