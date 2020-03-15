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В стране и мире | Россия оценила возможности бюджета справиться с падением цен на нефть

15.03.2020|12:59
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Правительство России не собирается сокращать запланированные расходы бюджета из-за падения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Даже при текущих ценах на энергоносители нам ресурсов хватит на срок около шести лет при действующих наших обязательствах», - оценил он возможности российского бюджета справиться с падением цен на энергоносители.

Министр подчеркнул, что это касается и социальных обязательств, которые предусмотрело российское правительство на ближайшие три года.

Ранее сообщалось, что потери российского бюджета в результате падения цен на нефть оцениваются примерно в два триллиона рублей. Поэтому власти планируют задействовать 600 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, чтобы скомпенсировать их.

Ценовая война на рынке нефти началась после провала переговоров стран ОПЕК+ о дальнейшем сокращении добычи и стремительного падения цены на топливо. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.03.2020 14:10|

Мне вот непонятно для чего Путин с упорством маньяка заставляет людей плодиться? В условиях массовой безработицы и нищенских зарплат люди как могут приспосабливают свою численность к экономическим реалиям, но тут выходит Путин и – хоп!– на ту же самую полянку добавляет ещё людей.

Этим детям, рождённым по призыву Путина, не позавидуешь – их ждёт печальная судьба. Через 20 лет они будут биться в кровь на рынке труда со своими родителями за вакансии в 8 тыс руб в месяц, потому что рухнувшая нефть раздавит и без того больную российскую экономику.

Гость|15.03.2020 14:31|

Эти крысы должны были промышленность и сельское хозяйство развивать, а они только нефть сосали и олимпиады некчемные проводили. И что характерно, полно еще мразей, которые за путена

Имя: Гость
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