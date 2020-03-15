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В стране и мире | Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

15.03.2020|08:11
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Конституционный суд (КС) России в экстренном режиме приступил к проверке закона о поправках в Конституцию. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что закрытое заседание проходит в бывшем здании Сената на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Не уточняется, кто выступает в роли судьи-докладчика.

По информации издания, в заседании не участвует судья Константин Арановский, в конце февраля заявивший, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

КС должен в течение семи дней направить свое заключение президенту России. Вынесенные в рамках закрытых заседаний решения публично не оглашаются, а только публикуются на сайте суда.

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Предложенные Путиным поправки вступят в силу, если КС даст заключение об их соответствии Конституции. Кроме того, законопроект на общероссийском голосовании должны поддержать более половины граждан, которые примут в нем участие.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

Источник — lenta.ru
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