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В стране и мире | Голосование по поправкам в Конституцию отказались отменять из-за коронавируса

15.03.2020|14:49
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять из-за роста распространения коронавируса. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

При этом она допустила, что мероприятие могут перенести на другую дату, если того потребуют «обстоятельства и ситуация». Предварительно голосование назначено на 22 апреля.

Совфед на внеочередном заседании принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами поправок к Конституции. Все 85 субъектов Федерации прислали положительные заключения. Документ одобрили 164 сенатора, один высказался против.

В законопроекте о поправках в Конституцию более 400 пунктов. Предполагается расширение полномочий парламента, введение ограничений для чиновников высшего ранга, а также упоминание бога в законе и запрет на однополые браки. В случае если закон будет принят, действующий президент может баллотироваться на новый срок, но только если Конституционный суд одобрит это.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.03.2020 15:07|

Если есть Бог на свете,то почему эти вирусы не наказаны?Почему они шикуют на нашем горе.

Гость|15.03.2020 15:13|

Какая несимпатичная женщина!)))

Гость|15.03.2020 15:28|

"Жители Колымы голосуют против поправок в Конституцию

Люди не только высказывают негодование в соцсетях, но и голосуют против даже на "правительственных" платформах.

В частности, телеканал "***" в субботу в течение часа запустил голосование по поводу поправок.

К концу времени голосования 79% голосовало против и лишь 21% - за. Вскоре плашку с голосованием убрали из трансляции, а результаты в эфире канала так и не озвучили."

Имя: Гость
Комментарий:

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