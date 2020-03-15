15.03.2020 | 14:49

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять из-за роста распространения коронавируса. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

При этом она допустила, что мероприятие могут перенести на другую дату, если того потребуют «обстоятельства и ситуация». Предварительно голосование назначено на 22 апреля.

Совфед на внеочередном заседании принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами поправок к Конституции. Все 85 субъектов Федерации прислали положительные заключения. Документ одобрили 164 сенатора, один высказался против.

В законопроекте о поправках в Конституцию более 400 пунктов. Предполагается расширение полномочий парламента, введение ограничений для чиновников высшего ранга, а также упоминание бога в законе и запрет на однополые браки. В случае если закон будет принят, действующий президент может баллотироваться на новый срок, но только если Конституционный суд одобрит это.