Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять из-за роста распространения коронавируса. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
При этом она допустила, что мероприятие могут перенести на другую дату, если того потребуют «обстоятельства и ситуация». Предварительно голосование назначено на 22 апреля.
Совфед на внеочередном заседании принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами поправок к Конституции. Все 85 субъектов Федерации прислали положительные заключения. Документ одобрили 164 сенатора, один высказался против.
В законопроекте о поправках в Конституцию более 400 пунктов. Предполагается расширение полномочий парламента, введение ограничений для чиновников высшего ранга, а также упоминание бога в законе и запрет на однополые браки. В случае если закон будет принят, действующий президент может баллотироваться на новый срок, но только если Конституционный суд одобрит это.
Если есть Бог на свете,то почему эти вирусы не наказаны?Почему они шикуют на нашем горе.