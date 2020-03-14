14.03.2020 | 10:51

В московских школах с 16 марта введен свободный режим посещения из-за распространения эпидемии коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, мэрия пошла на такой шаг по просьбам родителей учеников. «С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для прибывших из зараженных стран, но и для тех, кто постоянно с ними проживает. Кроме того, столичных работодателей обязали не допускать на рабочее место сотрудников, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что частные школы в Москве начали отменять занятия из-за угрозы коронавируса. По словам родителей учеников одного из образовательных учреждений в ЦАО, детей переводят на дистанционную форму обучения.

По последним данным, в России зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. В столице выявлено 24 случая заражения вирусом SARS-CoV-2.