14.03.2020 | 11:28

Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Совфед утвердил положительные заключения на документ всех 85 российских регионов. За это решение проголосовали 164 сенатора.

Ранее парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию. 12 марта был достигнут минимум в 57 субъектов, который позволяет направить документ в Конституционный суд для проверки указанных в нем положений. Последние четыре региона (Адыгея, Тува, Камчатский край, Ямало-Ненецкий округ) проголосовали за закон в пятницу, 13 марта. В Адыгее за поправки выступили 45 из 47 депутатов, двое воздержались.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.