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В стране и мире | Совфед утвердил решения регионов о поддержке поправок в Конституцию

14.03.2020|11:28
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Совет Федерации 14 марта принял на внеочередном пленарном заседании постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Совфед утвердил положительные заключения на документ всех 85 российских регионов. За это решение проголосовали 164 сенатора.

Ранее парламенты всех регионов России поддержали закон о внесении изменений в Конституцию. 12 марта был достигнут минимум в 57 субъектов, который позволяет направить документ в Конституционный суд для проверки указанных в нем положений. Последние четыре региона (Адыгея, Тува, Камчатский край, Ямало-Ненецкий округ) проголосовали за закон в пятницу, 13 марта. В Адыгее за поправки выступили 45 из 47 депутатов, двое воздержались.

Президентский закон о поправках в Конституцию ранее был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе, запрете на гей-браки. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.03.2020 11:33|

penzainform.ru писал(a):

В документе более 400 пунктов, например, о расширении полномочий парламента, упоминании бога в основном законе, запрете на гей-браки.

Внесите поправку о запрете политической проституции о которой говорил ещё В.И.Ленин.

Гость|14.03.2020 11:47|

Я против голосования пакетом. Поэтому проголосую 22 апреля против. Из 400 пунктов меня не устраивают 392.

Гость|14.03.2020 12:00|

Голосовать будут против большинство.

Гость|14.03.2020 12:24|

Гость писал(a):

Голосовать будут против большинство.
И не надейся.

За поправки в конституцию проголосуют 86%.

Гость|14.03.2020 12:25|

Гость писал(a):

Я против голосования пакетом. Поэтому проголосую 22 апреля против. Из 400 пунктов меня не устраивают 392.
22 апреля я буду голосовать за поправки в конституцию.

Гость|14.03.2020 12:33|

Гость писал(a):

22 апреля я буду голосовать за поправки в конституцию.
И после ты заживешь как в сказке?

Имя: Гость
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