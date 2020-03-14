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В стране и мире | Россияне перестали копить деньги

14.03.2020|15:52
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Лишь каждый третий россиянин регулярно откладывал деньги в течение последнего года, в основном накопления составляли 10-20 процентов от зарплаты, сказано в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 1200 человек из разных российских городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Оказалось, что 34 процента не копят на постоянной основе, а 28 процентов заявили, что хотели бы копить, однако не имеют такой возможности. Не совершают никаких накоплений лишь 7 процентов опрошенных.

В основном россияне откладывают 10-20 процентов от зарплаты, лишь в редких случаях они стремятся отложить больше денег (50-70 процентов от заработка). При этом 40 процентов заявили, что за последний год начали копить больше, а 34 процента сократили ежемесячно сберегаемую сумму.

Чаще всего россияне копят на путешествия, недвижимость и на первый взнос по ипотеке. Также популярными целями накоплений являются ремонт и машина. Намного реже люди откладывают на образование. Многие копят и просто так, чтобы иметь «подушку безопасности», выяснили аналитики.

В феврале выяснилось, что 32 процента россиян откладывают деньги на путешествия за границей в течение года. При этом в два раза меньше путешественников копят на зарубежный отдых в течение полугода (15 процентов), а те, кто копит на путешествия два-три месяца (12 процентов), оказались на третьем месте.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.03.2020 16:10|

а с чего их откладывать-то а жить на што

Гость|14.03.2020 16:17|

После поправок и их принятия, воще копилки разобьют,а зачем они за ненадобностью. Раздражение одно, напоминание, что света в конце тоннеля не предвидится.

Гость|14.03.2020 16:26|

Гость писал(a):

14.03.2020 16:17|

После поправок и их принятия, воще копилки разобьют,а зачем они за ненадобностью. Раздражение одно, напоминание, что света в конце тоннеля не предвидится.

АБСОЛЮТНО ВЕРНО

Гость|14.03.2020 16:35|

Кто хочет видеть,тот давно прозрел,а слепые заблудились в темноте.

Гость|14.03.2020 16:51|

Гость писал(a):

Кто хочет видеть,тот давно прозрел,а слепые заблудились в темноте.
------------------------

И не говорите..... ) в последнее время микроскопы настолько подорожали что праздное разглядывание совокупления кремлевских вшей стало чем то вроде элитного развлечения.....

Гость|14.03.2020 17:01|

Гость писал(a):

И не говорите..... ) в последнее время микроскопы настолько подорожали что праздное разглядывание совокупления кремлевских вшей стало чем то вроде элитного развлечения.....
Предпочитаю тараканьи бега.

Гость|14.03.2020 17:03|

Гость писал(a):

Предпочитаю тараканьи бега.
Это что то вроде зрительного онанизма.

Гость|14.03.2020 17:08|

Ага, они бегут, бегут, бегут,бегут, бегут, а он горит .....светофор зелёный.

Имя: Гость
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