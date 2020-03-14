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В стране и мире | Россия закроет границу с Польшей и Норвегией

14.03.2020|12:12
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом поручил МИД, ФСБ и МВД разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ограничения вступят в силу 15 марта и коснутся иностранцев за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и граждан, имеющих вид на жительство в России.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина закроют границы для иностранцев из-за распространения коронавируса. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что речь идет о границах внутри Шенгенской зоны, поскольку контроль границ с Россией, Украиной и Белоруссией и так производится.

13 марта стало известно, что в России выявлены еще 11 человек, заразившихся коронавирусом. Пятеро заболевших находятся в Москве, трое — в Санкт-Петербурге, еще по одному — в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Таким образом, всего в России зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом.

Источник — lenta.ru
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