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В стране и мире | Летевший в Москву SSJ-100 подал сигнал тревоги

14.03.2020|13:28
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Пассажирский самолет SSJ-100, следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Лайнер снизил высоту до 4,5 тысячи метров. Его посадка в аэропорту Шереметьево ожидается в 14:53 по московскому времени.

Отмечается, что сигнал тревоги был подан менее чем через полчаса после взлета.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что пассажирский самолет приготовился к срочной посадке в Перми после сигнала бедствия. Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, изменил курс и начал снижаться после того, как на борту сработал датчик разгерметизации.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.03.2020 14:00|

А говорят что вёдра не летают...Врут наверное..

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