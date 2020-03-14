14.03.2020 | 13:28

Пассажирский самолет SSJ-100, следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Лайнер снизил высоту до 4,5 тысячи метров. Его посадка в аэропорту Шереметьево ожидается в 14:53 по московскому времени.

Отмечается, что сигнал тревоги был подан менее чем через полчаса после взлета.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что пассажирский самолет приготовился к срочной посадке в Перми после сигнала бедствия. Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, изменил курс и начал снижаться после того, как на борту сработал датчик разгерметизации.