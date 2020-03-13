13.03.2020 | 11:47

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром. Об этом сообщает «Собеседник.ru».

Как отмечает издание, у Терешковой в совместной собственности есть квартира в жилом доме в Гранатном переулке, построенном в 1970-х для партийной элиты. Общая площадь апартаментов — более 170 квадратных метров. Но в выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРН) нет данных о владельцах объекта — судя по всему, они засекречены. Само здание, по утверждению «Собеседник.ru», контролирует Федеральная служба охраны.

Согласно декларации о доходах Терешковой за 2018 год, она владеет еще одной квартирой площадью около 90 квадратных метров и пользуется на безвозмездной основе квартирой метражом 107,5 квадратного метра. Кроме того, у первой женщины-космонавта в собственности жилой дом площадью 693 квадратных метра и земельный участок площадью 1,3 тысячи квадратных метров.

Стоимость квартиры в Гранатном переулке «Собеседник.ru» оценил в 200 миллионов рублей. По данным портала Flatinfo.ru, рыночная стоимость квадратного метра в знаменитом «цековском доме» в Гранатном переулке составляет 821,4 тысячи рублей, то есть апартаменты Терешковой могут стоить около 140 миллионов рублей.

Терешкова привлекла внимание общественности 10 марта, предложив снять ограничения президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к Конституции. По словам парламентария, она выражала не личное мнение и не мнение «политических кругов», выступить с соответствующей инициативой ее попросили «простые люди».