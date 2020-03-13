Сетевое издание|18+|Пятница|13 мар 2020|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  81.59  |  $  73.22

В стране и мире | Появилась первая жертва урагана в Москве

13.03.2020|13:39
Печать

В Москве во время урагана погиб мужчина. О первой жертве стихии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, мужчина ехал на машине по 1-й Мясниковской улице, когда на автомобиль рухнуло поваленное сильным ветром дерево и пробило крышу. «В результате происшествия водитель машины потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль, от полученных травм он погиб», — сообщили в экстренных службах.

По данным Telegram-канала «112», мужчину звали Роман Дегтярев. Ему было 45 лет.

По информации ТАСС, еще несколько человек получили травмы из-за упавших деревьев и конструкций. Число пострадавших уточняется, сказали в экстренных службах.

В Москве и Московской области 13 марта из-за сильного ветра было повалено более 70 деревьев и повреждено около 20 машин, уточнил агентству источник в экстренных службах.

Ранее, 13 марта, управления МЧС по Москве и Московской области распространили предупреждения о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. В столичном управлении МЧС агентству уточнили, что для предупреждения москвичей стали использовать громкоговорители.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте