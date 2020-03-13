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В стране и мире | Крестный ход против коронавируса в российском городе отменили из-за коронавируса

13.03.2020|11:56
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Запланированный массовый автомобильный крестный ход против коронавируса в Липецке был отменен в связи с карантином в городе, сообщает ГТРК «Липецк».

Об отмене объявил организатор мероприятия, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников. Он призвал православных горожан вместо участия в сходе «провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса».

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Крестных ход должен был пройти 15 марта. Местные религиозные жители планировали встретиться у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II и помолиться за исцеление заразившихся вирусом.

10 марта власти Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, 11 числа был введен карантин. В регионе зарегистрировано три случая инфицирования. Под запретом проведение массовых мероприятий.

Всего в России выявлено 28 фактов заражения вирусом за все время. Двое китайцев и четверо россиян уже поправились и выписаны из больниц.

Источник — lenta.ru
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