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В стране и мире | Кремль назвал диверсией массовую рассылку «поправки» о выплатах всем россиянам

13.03.2020|14:09
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозой рассылку сообщения в мессенджере WhatsApp, посвященную несуществующей поправке к Конституции страны, передает «Интерфакс».

«Безусловно, это угроза. Это информационная диверсия», — подчеркнул Песков. Пресс-секретарь пояснил, что необходимо противодействовать распространению таких сообщений. В Кремле рассчитывают, что соответствующие органы обратят на это внимание.

В середине марта жителям России стали массово пересылать сообщение в WhatsApp про несуществующую поправку к Конституции. Готовящаяся поправка якобы предлагает ежегодно выплачивать в равных долях каждому гражданину России 10 процентов от продаж природных ресурсов, принадлежащих народу. Таким образом россияне смогли бы обогатиться на более чем миллион рублей ежегодно, утверждалось в тексте.

Сообщение стали появляться у пользователей мессенджера уже после того, как сбор предложений по поправкам в Конституцию был окончен, а законопроект был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Из сообщения создается впечатление, что поправка может появиться к голосованию, назначенному на 22 апреля.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.03.2020 14:21|

какая мерзкая физиономия

Гость|13.03.2020 14:24|

penzainform.ru писал(a):

посвященную несуществующей поправке к Конституции страны,
Дим, а где можно посмотреть полный перечень СУЩЕСТВУЮЩИХ поправок Конституции страны? Зачем вы его скрываете? Что за тайны Мадридского двора?

Гость|13.03.2020 14:30|

Ах! Вон оно как? Как обнуление пожизненное правление, так все законно - желание народа, видите ли! А как ежегодная выплата рассеянам - так угороза, диверсия.

ОБНУЛИТЕ КРЕДИТЫ РОССИЯНАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|13.03.2020 14:30|

Диверсия-это не выплачивать населению процент с продажи ресурсов, тварь усатая

Гость|13.03.2020 14:32|

Диверсия это голосование за все поправки скопом ,а не по отдельности!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|13.03.2020 14:35|

Луноликий Нуль

Гость|13.03.2020 14:40|

Надо сходить к тете Вале и попросить принять эту поправку. Она такие вопросы быстро решает , если люди просят.

Гость|13.03.2020 14:42|

Теперь при взгляде на фото прессекретутки почему то сразу же вспоминается скандальный художник Лопатин.Точнее один из его великолепнейших шаржей на кремлёвского пёсика.

Гость|13.03.2020 14:43|

Конечно диверсия , проценты от природных богатств должны получать только друзья царя и видные едросы.

Гость|13.03.2020 14:45|

Гость писал(a):

Теперь при взгляде на фото прессекретутки почему то сразу же вспоминается скандальный художник Лопатин.Точнее один из его великолепнейших шаржей на кремлёвского пёсика.
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Видал я эту шаржу..... ) с туалетным ершиком-с....недурственно так.....

Гость|13.03.2020 15:09|

Только посмотрите на какую знаменательную дату назначено голосование!

Это день 150 летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. А ведь так он его хулил.

Надо бы памятную монету отчеканить в эту честь, в 1970 чеканили.

Гомо Совьетикус возвращается?

Гость|13.03.2020 15:10|

Так усатый хмырь для вас всё диверсия,если направлено на реальное улучшение жизни населения.Вас туда америкосы поставили не для того,чтобы мы хорошо жили.

Гость|13.03.2020 15:11|

penzainform.ru писал(a):

что поправка может появиться к голосованию, назначенному на 22 апреля.
Почему бы её не включить, тетя Валя посодействуй.

Имя: Гость
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