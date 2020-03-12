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В стране и мире | В России выявили еще восемь случаев коронавируса

12.03.2020|09:59
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В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что шесть больных находятся в Москве, еще двое - в Московской области. Кроме того, в оперштабе уточнили, что у заразившегося коронавирусом в Москве ребенка отсутствуют симптомы заболевания, он является только его носителем.

Федеральным и региональным властям России рекомендовали сократить число массовых мероприятий и ограничить заграничные командировки госслужащих.

Ранее, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку коронавируса можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

В России было зарегистрировано 20 случаев коронавируса: из них два - у граждан Китая, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев и четверо россиян были выписаны из больницы после выздоровления.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Источник — lenta.ru
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