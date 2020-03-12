12.03.2020 | 13:02

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова обвинила критиков ее поправки в Конституцию, предлагающей отменить ограничение президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина, в нелюбви к России. Об этом она заявила ТАСС.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», - объяснила свое нежелание комментировать критику инициативы парламентарий.

Ранее депутат рассказала о причине внесения предложения о президентских сроках в Госдуму. По словам парламентария, она выражала не свое личное мнение и мнение «политических кругов». «Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!» - заявила она.

10 марта Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков Путина после принятия поправок к Конституции. Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.