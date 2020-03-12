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В стране и мире | Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

12.03.2020|10:02
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Совет Федерации одобрил президентский закон о поправке в Конституцию России, который ранее приняла Госдума. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 марта.

160 сенаторов проголосовали за, один - против, трое воздержались.

В Госдуме документ поддержали 383 депутата, выступивших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ от голосования воздержались.

В законе прописаны сами поправки в Конституции, а также порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. В частности, расширяются полномочия парламента, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, социальная ориентированность экономики, приоритет основного закона над международным правом. Документ содержит почти 400 поправок.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным в середине января. Всенародное голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.03.2020 10:20|

19 пасха, а 22 новая пасха Воскрешение Конституции.

Гость|12.03.2020 10:31|

Надо голосовать! За суверенитет!

Гость|12.03.2020 10:35|

Значит будут грабить!(С)

Гость|12.03.2020 10:44|

Гость писал(a):

Надо голосовать! За суверенитет!
стоят 2 кастрюли, в них варятся щи. на одной кастрюле (новая) вместо цветочков жёстовских "супер-йенная" написано, но красиво, ажурно. в какой же кастрюле вкуснее еда?.. если повар один - то в той, что для начальства. а если повара разные - то в той, где повар НЕ ВОР

Гость|12.03.2020 10:49|

как уже надоел этот цирк! страна дураков...

Гость|12.03.2020 11:04|

А зачем в эту косу вплели про понятие брака как союз мужчины и женщины. А то до этого никто не знал об этом, короче под этим соусом главное одобрили и приняли, что президент у нас один, как и отец, и другого быть не может, родителя не выбирают, он с нами с рождения, вот. С чем всех и надо поздравить.

Гость|12.03.2020 11:05|

Дедушка умер - а дело живет..... ) лучше бы было наоборот.....

Гость|12.03.2020 11:16|

Ну и где все эти оппозитарии-суппозитарии?

Почему никто не встал и не швырнул свой мандат прямо в наглую физиономию суррогатнорожденного самодержца-и не покинул этот балаган в знак протеста против творящегося там беззакония?Холуи потомственные.И холопы.

Тьфу.

Гость|12.03.2020 11:18|

Гость писал(a):

Ну и где все эти оппозитарии-суппозитарии?

Почему никто не встал и не швырнул свой мандат прямо в наглую физиономию суррогатнорожденного самодержца-и не покинул этот балаган в знак протеста против творящегося там беззакония?Холуи потомственные.И холопы.

Тьфу.

----------------------------

Ну вот..... ) кажется еще один..... прозрел.....

Гость|12.03.2020 11:25|

Гость писал(a):

А зачем в эту косу вплели про понятие брака как союз мужчины и женщины.
----------------------------

Это на самом деле непростой вопрос...... ) видимо для того чтобы лишний напомнить гражданам о том что даже одобреные церкоью противоестественные браки не в состоянии позитивно влиять на демографические показатели - по интуитивно понятным причинам......

И это в то время когда страна испытывает острую необходимость в новых героях.....

Гость|12.03.2020 11:31|

В то время как дума пытается разродиться новыми воротами в рай - всю страну захлестнули пренатальные переживания.

Гость|12.03.2020 11:35|

Гость писал(a):

Ну и где все эти оппозитарии-суппозитарии?

Почему никто не встал и не швырнул свой мандат прямо в наглую физиономию суррогатнорожденного самодержца-и не покинул этот балаган в знак протеста против творящегося там беззакония?Холуи потомственные.И холопы.

Тьфу.

Бросить мандат в физиономию, да вы что , 400тонн целковых плюс сидушку просиженую, они на дороге не валяются, где ещё найдёшь такое, да и покалечить можно...целковый он всё равно вес имеет, правда не везде.

Гость|12.03.2020 11:43|

Гость писал(a):

Бросить мандат в физиономию, да вы что , 400тонн целковых плюс сидушку просиженую, они на дороге не валяются, где ещё найдёшь такое, да и покалечить можно...целковый он всё равно вес имеет, правда не везде.
---------------------------

Вот вам и ответ...... ) на вопрос о том почему в этой стране НИКОГДА и НИЧЕГО не изменится.....

А вот скажем Будда или Иисус сделали бы это запросто - и без малейшего сожаления......

Имя: Гость
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