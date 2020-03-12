12.03.2020 | 10:02

Совет Федерации одобрил президентский закон о поправке в Конституцию России, который ранее приняла Госдума. Об этом сообщает ТАСС в среду, 11 марта.

160 сенаторов проголосовали за, один - против, трое воздержались.

В Госдуме документ поддержали 383 депутата, выступивших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ от голосования воздержались.

В законе прописаны сами поправки в Конституции, а также порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. В частности, расширяются полномочия парламента, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, социальная ориентированность экономики, приоритет основного закона над международным правом. Документ содержит почти 400 поправок.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным в середине января. Всенародное голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.