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В стране и мире | Российские чиновники останутся без командировок из-за пандемии

12.03.2020|16:58
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Российским федеральным ведомствам рекомендовано отменить все заграничные командировки своих чиновников за исключением неотложных или во исполнение поручений президента и премьера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

Также органы власти и регионы останутся без некоторых массовых мероприятий, в том числе спортивных, развлекательных и деловых.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка коронавируса по масштабам достигла уровня пандемии. Там отметили, что вирус быстро распространяется, а в стране делают недостаточно для борьбы с ним.

11 марта стало известно о еще восьми новых случаях коронавируса в России. Шесть человек находятся в Москве, еще двое - в Подмосковье. Один из заразившихся - ребенок. У него отсутствуют признаки инфицирования, но он считается переносчиком. Днем ранее в стране было 20 подтвержденных фактов заражения. В столице на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с инфицированными.

Источник — lenta.ru
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