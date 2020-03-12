12.03.2020 | 16:58

Российским федеральным ведомствам рекомендовано отменить все заграничные командировки своих чиновников за исключением неотложных или во исполнение поручений президента и премьера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

Также органы власти и регионы останутся без некоторых массовых мероприятий, в том числе спортивных, развлекательных и деловых.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка коронавируса по масштабам достигла уровня пандемии. Там отметили, что вирус быстро распространяется, а в стране делают недостаточно для борьбы с ним.

11 марта стало известно о еще восьми новых случаях коронавируса в России. Шесть человек находятся в Москве, еще двое - в Подмосковье. Один из заразившихся - ребенок. У него отсутствуют признаки инфицирования, но он считается переносчиком. Днем ранее в стране было 20 подтвержденных фактов заражения. В столице на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с инфицированными.