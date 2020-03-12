Сетевое издание|18+|Четверг|12 мар 2020|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  83.99  |  $  74.37

В стране и мире | России предсказали будущее без бутылок

12.03.2020|11:02
Печать

Производители безалкогольных напитков и минеральных вод предсказали, что в ближайшем будущем в России может быть сведено к минимуму производство бутылок малого объема - как стеклянных, так и пластиковых. Причина - реформа механизма расширенной ответственности производителя (РОП), пишет газета «Известия».

Издание ссылается на представителей двух профессиональных объединений: Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации производителей стеклянной тары. Обе организации напитков отмечают, что сейчас платят экологический сбор по нормативу 20 процентов для пластиковых бутылок и 25 процентов - для стеклянных. При этом они имеют возможность самостоятельно утилизировать упаковку.

По новым правилам, которые должны вступить в силу с 2021 года, такая возможность практически исчезнет. Производители и импортеры обязаны будут передавать товары и упаковку на утилизацию и платить сбор, а норматив по нему повысится со средних 15 до 100 процентов.

По оценке компаний, изменение правил приведет к дополнительным расходам в 13,5 миллиарда рублей в год, что может привести к подорожанию каждого литра безалкогольных напитков на 1,5-3,5 процента. Еще один вероятный вариант - сведение к минимуму производства бутылок малого объема - 0,25 и 0,33 литра.

Ранее с аналогичной жалобой в адрес правительства обратились производители шин, электронной техники и ряда потребительских товаров.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте