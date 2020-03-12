12.03.2020 | 11:02

Производители безалкогольных напитков и минеральных вод предсказали, что в ближайшем будущем в России может быть сведено к минимуму производство бутылок малого объема - как стеклянных, так и пластиковых. Причина - реформа механизма расширенной ответственности производителя (РОП), пишет газета «Известия».

Издание ссылается на представителей двух профессиональных объединений: Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциации производителей стеклянной тары. Обе организации напитков отмечают, что сейчас платят экологический сбор по нормативу 20 процентов для пластиковых бутылок и 25 процентов - для стеклянных. При этом они имеют возможность самостоятельно утилизировать упаковку.

По новым правилам, которые должны вступить в силу с 2021 года, такая возможность практически исчезнет. Производители и импортеры обязаны будут передавать товары и упаковку на утилизацию и платить сбор, а норматив по нему повысится со средних 15 до 100 процентов.

По оценке компаний, изменение правил приведет к дополнительным расходам в 13,5 миллиарда рублей в год, что может привести к подорожанию каждого литра безалкогольных напитков на 1,5-3,5 процента. Еще один вероятный вариант - сведение к минимуму производства бутылок малого объема - 0,25 и 0,33 литра.

Ранее с аналогичной жалобой в адрес правительства обратились производители шин, электронной техники и ряда потребительских товаров.