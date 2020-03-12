Сетевое издание|18+|Четверг|12 мар 2020|16:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+7oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  84.90  |  $  75.50

В стране и мире | Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

12.03.2020|14:57
Печать

В Совет Федерации поступили результаты голосований по поправкам в Конституцию более двух третей регионов России. По словам сенатора и сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрея Клишаса, все отзывы положительные, передает ТАСС.

По данным голосований органов законодательной власти регионов, обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны. Необходимое число регионов, позволяющее направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений, - 57.

В числе проголосовавших - 10 из 11 регионов Дальнего Востока, свыше половины субъектов Центрального федерального и Сибирского округов, почти все регионы Северного Кавказа, а также Юга России, Северо-Запада и Поволжья. В Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Адыгея и Камчатском крае рассмотрят поправки в пятницу, 13 марта.

Накануне Совет Федерации одобрил президентский закон о поправке в Конституцию России, который ранее приняла Госдума. 160 сенаторов проголосовали за, один - против, трое воздержались. В Госдуме документ поддержали 383 депутата, выступивших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ от голосования воздержались.

В законе прописаны сами поправки в Конституции, а также порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. В частности, расширяются полномочия парламента, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, социальная ориентированность экономики, приоритет основного закона над международным правом. Документ содержит почти 400 поправок.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.03.2020 15:20|

Никакого голосования пакетом. Котлеты отдельно от мух!

Гость|12.03.2020 16:17|

Гость писал(a):

Никакого голосования пакетом. Котлеты отдельно от мух!
Вообще ни какого голосования в связи с пандемией короновируса массово отменяют все концерты,соревнования,массовые мероприятия и в РФ то же.

Гость|12.03.2020 16:18|

Голосуй-не голосуй, всё равно получишь...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте