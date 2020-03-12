12.03.2020 | 14:57

В Совет Федерации поступили результаты голосований по поправкам в Конституцию более двух третей регионов России. По словам сенатора и сопредседателя рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрея Клишаса, все отзывы положительные, передает ТАСС.

По данным голосований органов законодательной власти регионов, обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны. Необходимое число регионов, позволяющее направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений, - 57.

В числе проголосовавших - 10 из 11 регионов Дальнего Востока, свыше половины субъектов Центрального федерального и Сибирского округов, почти все регионы Северного Кавказа, а также Юга России, Северо-Запада и Поволжья. В Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Адыгея и Камчатском крае рассмотрят поправки в пятницу, 13 марта.

Накануне Совет Федерации одобрил президентский закон о поправке в Конституцию России, который ранее приняла Госдума. 160 сенаторов проголосовали за, один - против, трое воздержались. В Госдуме документ поддержали 383 депутата, выступивших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ от голосования воздержались.

В законе прописаны сами поправки в Конституции, а также порядок общероссийского голосования и процедура вступления закона в силу. В частности, расширяются полномочия парламента, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, социальная ориентированность экономики, приоритет основного закона над международным правом. Документ содержит почти 400 поправок.