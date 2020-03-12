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В стране и мире | Подсчитаны масштабы тепловой аномалии в России

12.03.2020|10:32
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Среднегодовая температура в России за 2019 год была выше нормы более чем на два градуса, осадков было на восемь процентов больше обычного. Масштабы тепловой аномалии подсчитали в Росгидромете, пишет РИА Новости.

В сообщении службы сказано, что средняя за год температура воздуха на территории страны превысила норму на 2,07 градуса. «Средняя по России годовая сумма осадков составила 108 процентов нормы», — говорится в тексте.

Усредненная скорость роста среднегодовой температуры в стране в 1976-2019 годах составила 0,47 градуса за десять лет. Это в два с половиной раза больше, чем в среднем по миру (0,18 процента за десять лет).

По данным Гидрометцентра, прошлый год стал самым теплым в России с 1877 года. Рекорд 2018 года был превышен на 0,3-0,4 градуса.

Источник — lenta.ru
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