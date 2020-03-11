11.03.2020 | 13:57

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию, в частности, за правонарушения решили сажать. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 11 марта.

В соответствии с документом максимальное наказание за нарушения составляет четыре года лишения свободы. Речь идет о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

«Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования», - пояснял депутат Павел Крашенинников.

Ранее в среду парламентарии в третьем, окончательном чтении приняли президентский закон о внесении изменений в Конституцию. Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.

Теперь документ, включающий около 390 поправок, должны рассмотреть в Совете Федерации. Всенародное голосование запланировано на 22 апреля. Внесение изменений в основной закон инициировал президент Владимир Путин.