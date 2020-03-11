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В стране и мире | ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

11.03.2020|19:53
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку коронавируса можно характеризовать как пандемию. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Гебреисус, передает Reuters.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как быстро распространяется коронавирус, и бездействием в его отношении», - подчеркнул он. Гендиректор добавил, что все страны еще могут изменить течение распространения пандемии.

9 марта Гебреисус заявил, что это может стать первой пандемией в истории, которую можно взять под контроль. Он добавил, что предпринятые на ранней стадии шаги могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 121,5 тысяч человек. Более 4,3 тысяч умерли, а 66,2 - вылечились.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.03.2020 20:06|

А-аааааа!

Гость|11.03.2020 20:25|

Нееееееет! Нееееееет!

Гость|11.03.2020 20:28|

Аааааааааааааа!

Имя: Гость
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