11.03.2020 | 19:53

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышку коронавируса можно характеризовать как пандемию. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Гебреисус, передает Reuters.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как быстро распространяется коронавирус, и бездействием в его отношении», - подчеркнул он. Гендиректор добавил, что все страны еще могут изменить течение распространения пандемии.

9 марта Гебреисус заявил, что это может стать первой пандемией в истории, которую можно взять под контроль. Он добавил, что предпринятые на ранней стадии шаги могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 121,5 тысяч человек. Более 4,3 тысяч умерли, а 66,2 - вылечились.