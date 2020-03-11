11.03.2020 | 12:08

Цены на бензин в России не будут снижены из-за резкого падения нефтяных котировок, однако, пообещал замминистра финансов Алексей Сазанов, и не вырастут тоже. Об этом в среду, 11 марта, передает ТАСС.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», - объяснил чиновник. Ранее похожую точку зрения высказал министр энергетики Александр Новак.

Власти объясняют стабильность цен на топливо наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.

Цены на нефть обрушились почти на треть в понедельник, 9 марта, после провала пятничной встречи в формате ОПЕК+ в Вене. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия хотела сохранить действующие ограничения.

Стороны не смогли найти компромисс, и с 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без каких-либо ограничений. Например, Саудовская Аравия готовится увеличить ее на четверть - до 12,3 миллиона баррелей.

По мнению Новака, для восстановления цен на нефть необходимо несколько месяцев. В министерстве финансов указывают, что страна сможет выдержать дешевую нефть 6-10 лет. Между тем к среде, 11 марта, нефть частично отыграла падение. Эталонный сорт Brent на 10:00 по московскому времени торгуется на уровне 34,51 доллара за баррель, сорт WTI - 34,52