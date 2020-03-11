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В стране и мире | Власти России пообещали не снижать цены на бензин

11.03.2020|12:08
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Цены на бензин в России не будут снижены из-за резкого падения нефтяных котировок, однако, пообещал замминистра финансов Алексей Сазанов, и не вырастут тоже. Об этом в среду, 11 марта, передает ТАСС.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», - объяснил чиновник. Ранее похожую точку зрения высказал министр энергетики Александр Новак.

Власти объясняют стабильность цен на топливо наличием специального защитного механизма, который позволяет исключить влияние на него резкого роста и падения стоимости нефти.

Цены на нефть обрушились почти на треть в понедельник, 9 марта, после провала пятничной встречи в формате ОПЕК+ в Вене. Саудовская Аравия и ее партнеры настаивали на дополнительном снижении объема добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а Россия хотела сохранить действующие ограничения.

Стороны не смогли найти компромисс, и с 1 апреля все участники переговоров могут наращивать добычу без каких-либо ограничений. Например, Саудовская Аравия готовится увеличить ее на четверть - до 12,3 миллиона баррелей.

По мнению Новака, для восстановления цен на нефть необходимо несколько месяцев. В министерстве финансов указывают, что страна сможет выдержать дешевую нефть 6-10 лет. Между тем к среде, 11 марта, нефть частично отыграла падение. Эталонный сорт Brent на 10:00 по московскому времени торгуется на уровне 34,51 доллара за баррель, сорт WTI - 34,52

Источник — lenta.ru
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Гость|11.03.2020 12:12|

С трудом верится что-то. Никогда не было и вот опять.

Гость|11.03.2020 12:20|

Стабильность кровососов России

Гость|11.03.2020 12:24|

penzainform.ru писал(a):

Цены на бензин в России не будут снижены
То, что снижать цены не будут, это мы и так знаем - ты нам вот что скажи - повысятся они, цены, али нет?

Гость|11.03.2020 12:25|

До 22 апреля расти не будут, а дальше трава не расти , вы сами выбрали свой путь.

Гость|11.03.2020 12:26|

penzainform.ru писал(a):

Власти объясняют стабильность цен на топливо наличием специального защитного механизма
Какой интересный у вас механизм... защищающий Сечина и Аликперова... не позволяющий ценам снижаться на внутреннем рынке...

Гость|11.03.2020 12:36|

Гость писал(a):

Цены на бензин в России не будут снижены
Вот это обещание Путин обязательно выполнит.

Гость|11.03.2020 12:38|

Ну вот, а вы всё боялись, что будете бензин дешевле покупать... лишние деньги у вас появятся... Власть заботится о нас - не позволит лишним деньгам появится у граждан - так что у граждан не будет голова болеть о том, на что их потратить.

Гость|11.03.2020 12:40|

Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», - объяснил чиновник. Ранее похожую точку зрения высказал министр энергетики Александр Новак.

Не уверено говорит, знает что врёт!

Рост не избежен, в России экономику продают правильную, а на практике экономика не поддаётся законам и прописным истинам. Поднимут цены скажут посевная спрос.

Гость|11.03.2020 12:43|

За 20 последних лет ещё не было такого чтобы цены на что-то снижались.

Имя: Гость
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