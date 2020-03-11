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В стране и мире | В семи российских регионах задумали повысить скоростной режим

11.03.2020|10:54
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Росавтодор в 2020-2021 годах рассмотрит возможность повышения разрешенного скоростного режима до 110 километров в час на федеральных трассах в семи регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об отдельных участках федеральных трасс в Ярославской, Рязанской, Пензенской и Свердловской областях, Чечне, Дагестане и Ставропольском крае. Этот вопрос Росавтодор задумал обсудить с заинтересованными сторонами и ведомствами.

В январе сообщалось, что за девять месяцев 2019 года в России насчитали более 100 миллионов нарушений правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов. В числе нарушений - превышение скорости, проезд на «красный свет», несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Водителей также штрафовали за отсутствие ремней безопасности и мотошлемов, тонировку стекол.

Источник — lenta.ru
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