11.03.2020 | 11:03

В российском городе Челябинске управляющая компания «Домоуправ» разместила имена должников за услуги ЖКХ на билборде, находящемся рядом с автотрассой. Видео появилось в сообществе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители» в социальной сети «ВКонтакте».

На рекламном щите на пересечении улицы Молодогвардейцев и Университетской набережной появились данные неплательщиков микрорайона Академ Riverside. «Все проблемы решаемы, не доводите до суда», - говорится в ролике.

По словам директора УК, нарушителей не могут найти ни «Домоуправ», ни судебные приставы. «Долги копятся, а людей нет. Надеемся, что хоть так сможем призвать к совести и вернуть долги», - рассказал он Znak.com.

В комментариях к посту горожане высказали ответные претензии в адрес УК. «Квитанции приходят с заоблачными цифрами, стараемся платить вовремя, но постоянно какие-то долги с огромными суммами, на днях займусь этим вопросом», «Нужно соответствовать уровню!!! А не только деньги брать. Школа и садик давно должны построены быть. Аллея когда будет???», «Академ сам всем должен», - написали пользователи.

Ранее коммунальщики Петрозаводска придумали другой способ воздействия на должников. Сотрудники УК через мощную колонку целый час проигрывают перед домом неплательщика аудиозапись с требованием оплатить долг по ЖКХ.