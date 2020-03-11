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В стране и мире | Россиян предупредили об опасности мытья рук

11.03.2020|13:54
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Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.

По его словам, мытье рук с использованием моющих средств более шести-восьми раз в день пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций. Кроме того, частое мытье рук повреждает кожу, поскольку мыло и гель обладают повреждающим действием.

Также следует ограничить применение антисептиков, которые россияне часто используют в период сезонных обострений вирусных инфекций и ОРВИ.

Бессмертный также опроверг то, что антисептики лучше справляются с грязью на руках, чем обычное мытье рук с мылом. «Антисептики и влажные салфетки не смывают грязь с рук, а просто размазывают грязь по рукам», - рассказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новом пути передачи коронавируса SARS-CoV-2. По ее словам, помимо воздушно-капельного пути, вирус может распространяться фекально-оральным путем. В частности, это происходит через грязные руки и грязную воду. В качестве мер предосторожности россиянам рекомендовали чаще мыть руки, лицо, протирать гаджеты, использовать только чистую посуду, содержать в чистоте свое жилье и предметы личного обихода.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.03.2020 13:59|

а жопу то можно вытирать

Гость|11.03.2020 14:02|

Гость писал(a):

а жопу то можно вытирать
Можно. Но не более шести-восьми раз в день. А то пересушишь кожу и сотрешь с нее защитный слой полезных бактерий.

Гость|11.03.2020 14:20|

Нафиг попу вытирать..... ) все равно завтра опять.....

Имя: Гость
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