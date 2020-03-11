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В стране и мире | Определен предел роста доллара и евро

11.03.2020|16:18
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Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро - до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».

Он добавил, что, как только нефтяные цены вернутся в коридор от 40 до 45 долларов за баррель, доллар тоже вернется к отметкам в 67,5-69 рублей. «Но на какой-то период эти уровни могут стать для доллара новой поддержкой. Для евро аналогами-опорами могут выступить уровни в 77-79 рублей», - сказал Пушкарев.

Он также раскритиковал идею закупки валюты по первым попавшимся высоким котировкам. По словам эксперта, опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал, что, когда доллар и евро показывают новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже. Поэтому еще будет возможность купить валюту подешевле и в более спокойный момент, подчеркнул он.

«Рациональнее всего не поддаваться эмоциям, продолжая искать для рублевых накоплений возможность выгодно их разместить в облигации или на вклады с гарантированной доходностью», - добавил Пушкарев.

Накануне, 10 марта, Московская биржа после праздников открылась обвалом на фоне распада сделки ОПЕК+, снижения цены на нефть и падения зарубежных рынков. На открытии торгов курс доллара подскочил до 72,77 рубля, евро торговался на уровне 82,6 рубля. Банк России во вторник начал продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, что помогло рублю избежать сильного провала.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.03.2020 16:37|

penzainform.ru писал(a):

Он добавил, что, как только нефтяные цены вернутся в коридор от 40 до 45 долларов за баррель, доллар тоже вернется к отметкам в 67,5-69 рублей.
запишим в раздел "Сказки" и цены на потребительскую кознину и переписываемые сейчас ценники в магазинах тоже вернуться?

Гость|11.03.2020 17:06|

penzainform.ru писал(a):

Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро - до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев
Пушкарев не влияет на курс доллара. Его прогнозу не верю

Гость|11.03.2020 17:14|

Ждем соточку за зеленый, литр соляры и пенсионный возраст. Запасаемся попкорном.

Гость|11.03.2020 17:15|

точим топоры и вилы...

Гость|11.03.2020 17:19|

11.03.2020 17:14|

Ждем соточку за зеленый, литр соляры и пенсионный возраст. Запасаемся попкорном.

Согласен, сотка это минимум. Полетим на днях.

Гость|11.03.2020 17:19|

Давным-давно надо было уйти от нефти. Не игрища устраивать, а автопром с высоким уровнем технологий, сельское хозяйство на мировой уровень выводить.Мясо говядины, свинины, уток,гусей,кроликов увеличивать в разы производство, молочное не забывать.А уж овощи вобще выращивать в неограниченом количестве,особо картофель, лук, капуста. И завертелось бы всё, перестали бы на нефть оглядываться с частотой метронома.

Гость|11.03.2020 17:24|

Слезть с нефтяной иглы давно ОБЕЩАЛ президент...

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