11.03.2020 | 16:18

Курс доллара может вырасти до 75 рублей, а евро - до 85 рублей. Предел роста иностранных валют определил шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев в разговоре с «Российской газетой».

Он добавил, что, как только нефтяные цены вернутся в коридор от 40 до 45 долларов за баррель, доллар тоже вернется к отметкам в 67,5-69 рублей. «Но на какой-то период эти уровни могут стать для доллара новой поддержкой. Для евро аналогами-опорами могут выступить уровни в 77-79 рублей», - сказал Пушкарев.

Он также раскритиковал идею закупки валюты по первым попавшимся высоким котировкам. По словам эксперта, опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал, что, когда доллар и евро показывают новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже. Поэтому еще будет возможность купить валюту подешевле и в более спокойный момент, подчеркнул он.

«Рациональнее всего не поддаваться эмоциям, продолжая искать для рублевых накоплений возможность выгодно их разместить в облигации или на вклады с гарантированной доходностью», - добавил Пушкарев.

Накануне, 10 марта, Московская биржа после праздников открылась обвалом на фоне распада сделки ОПЕК+, снижения цены на нефть и падения зарубежных рынков. На открытии торгов курс доллара подскочил до 72,77 рубля, евро торговался на уровне 82,6 рубля. Банк России во вторник начал продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, что помогло рублю избежать сильного провала.