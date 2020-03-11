11.03.2020 | 12:03

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 11 марта.

Накануне документ был принят во втором чтении. Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.

Теперь поправки должны одобрить в Совете Федерации, их рассмотрение в верхней палате запланировано на 11 марта.

Всего было внесено около 390 поправок. Изменения вносятся в 22 статьи глав с третьей по восьмую. В частности, депутаты поддержали поправку о возможности для действующего президента вновь участвовать в выборах. Также в документ были включены поправки о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, и упоминании бога в Конституции.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Все предложения будут вынесены на всенародное голосование, которое планируется провести 22 апреля. В случае отрицательного результата голосования изменения вноситься не будут.