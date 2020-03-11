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В стране и мире | Госдума приняла закон о поправках в Конституцию

11.03.2020|12:03
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский закон о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 11 марта.

Накануне документ был принят во втором чтении. Таким образом, была сформирована окончательная редакция основного закона, которая может быть принята после подписания главой государства.

Теперь поправки должны одобрить в Совете Федерации, их рассмотрение в верхней палате запланировано на 11 марта.

Всего было внесено около 390 поправок. Изменения вносятся в 22 статьи глав с третьей по восьмую. В частности, депутаты поддержали поправку о возможности для действующего президента вновь участвовать в выборах. Также в документ были включены поправки о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины, и упоминании бога в Конституции.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Все предложения будут вынесены на всенародное голосование, которое планируется провести 22 апреля. В случае отрицательного результата голосования изменения вноситься не будут.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.03.2020 12:39|

penzainform.ru писал(a):

В случае отрицательного результата голосования изменения вноситься не будут.
Сказка!!! Уже власть приняла все поправки.

Гость|11.03.2020 12:44|

penzainform.ru писал(a):

о возможности для действующего президента вновь участвовать в выборах
Полудохлый карлик, до анального скрежета, не хочет на покой.

Гость|11.03.2020 12:45|

Гость писал(a):

Уже власть приняла все поправки.
прикольно

Имя: Гость
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