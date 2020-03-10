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В стране и мире | Выявлены новые симптомы коронавируса

10.03.2020|12:07
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Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Уточняется, что эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. У пациента, зараженного коронавирусом, может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. При этом будут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы.

По данным исследователей, даже анализы могут иногда показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге. Специалисты призвали медиков всерьез подходить к проведению диагностики на коронавирус. Они подчеркнули, что неверное лечение может угрожать как зараженному, так и окружающим.

К основным симптомам коронавируса относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них - в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4 024 человека, больше 64 тысяч - излечились.

Источник — lenta.ru
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