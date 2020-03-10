10.03.2020 | 12:54

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесет поправку о досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 марта.

«Президент предлагает увеличить роль партий. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности», - сказал он.

По данным Telegram-канала RT, нижняя палата парламента рассмотрит ее уже сегодня.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные думские выборы 20 сентября.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок - расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. По действующему закону глава правительства назначается президентом «с согласия Государственной думы».