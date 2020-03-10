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В стране и мире | В Госдуме захотели провести досрочные выборы

10.03.2020|12:54
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Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесет поправку о досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 марта.

«Президент предлагает увеличить роль партий. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности», - сказал он.

По данным Telegram-канала RT, нижняя палата парламента рассмотрит ее уже сегодня.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные думские выборы 20 сентября.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок - расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. По действующему закону глава правительства назначается президентом «с согласия Государственной думы».

Источник — lenta.ru
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Гость|10.03.2020 13:04|

penzainform.ru писал(a):

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин заявил, что внесет поправку о досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 марта.

«Президент предлагает увеличить роль партий. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности», -

Честно было бы провести сначала выборы президента РФ, затем через 6 месяцев думы РФ.

Гость|10.03.2020 13:24|

Одна проблема у врагов народа и воров, выборы-шмыборы

Гость|10.03.2020 13:25|

Едресня - это тупиковое ответвление отечественного парламентаризма наподопие аппендикса..бесполезного придатка слепой кишки способной своим воспалением испортить-а иногда даже и загубить все здравые и разумные начинания.Все остальные фракции должны объединиться для того чтобы вытолкать этот медвежий калоотстойник из органов власти.С запретом заниматься политической или общественной деятельностью.

Гость|10.03.2020 13:29|

Гость писал(a):

Едресня - это тупиковое ответвление отечественного парламентаризма наподопие аппендикса.
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Согласен..... ) там же одна козлятина окопалась - мусора, вояки,и прочая кабинетная бестолочь..... априориально неспособная родить что нибудь разумное, доброе, или полезное.....

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