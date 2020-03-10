10.03.2020 | 09:43

Следующие длинные выходные будут в начале мая по случаю празднования Дня весны и труда 1 мая и Дня победы 9 мая. В сумме они продлятся более недели. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец, сообщает РИА Новости.

Сначала россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая включительно. За этим следует короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая. После этого наступят еще три выходных дня в связи с празднованием Дня победы. На работу граждане выйдут во вторник, 12 мая.

Шкловец отметил, что 30 апреля и 8 мая считаются предпраздничными рабочими днями, поэтому в эти дни россияне смогут работать на час меньше.

Последние длинные выходные прошли с 7 по 9 марта и были приурочены к Международному женскому дню.