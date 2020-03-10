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В стране и мире | Путин допустил участие в новых выборах президента

10.03.2020|16:26
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Президент России Владимир Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. Об этом он заявил во вторник, 10 марта, в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого вел RT в YouTube.

По словам действующего главы государства, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны. При этом президент подчеркнул, что до этого за принятие поправки должны высказаться граждане России.

Ранее Путин также заявил, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

До этого 10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

Конституционные изменения были анонсированы Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления он напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».

Источник — lenta.ru
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Гость|10.03.2020 16:30|

Эх, нынешнее поколение и не видело пышных кремлевских похорон

Гость|10.03.2020 16:32|

ПОЗОР

Гость|10.03.2020 16:37|

для этого всё и затевалось

Гость|10.03.2020 16:40|

он сам-сЕбя выбирает а уж шуму-то было...

Имя: Гость
Комментарий:

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